Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru L2 के लिए प्रति year ₹1.57M से L3 के लिए प्रति year ₹2.53M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज कुल ₹2.18M है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
