Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Germany में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Germany L2 के लिए प्रति year €64.3K से L4 के लिए प्रति year €86.5K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Germany पैकेज कुल €75.1K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
€86.5K
€86.5K
€0
€0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
