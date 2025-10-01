Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Egypt में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Egypt L2 के लिए प्रति year EGP 1.23M है। मध्यक yearली मुआवजा in Egypt पैकेज कुल EGP 1.23M है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L1 Junior Software Engineer ( प्रवेश स्तर ) EGP -- EGP -- EGP -- EGP -- L2 Regular Software Engineer EGP 1.23M EGP 1.2M EGP 0 EGP 28.7K L3 Senior Software Engineer EGP -- EGP -- EGP -- EGP -- L4 Lead Software Engineer EGP -- EGP -- EGP -- EGP -- देखें 3 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

