Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Canada में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Canada L2 के लिए प्रति year CA$94.7K से L3 के लिए प्रति year CA$109K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Canada पैकेज कुल CA$95.7K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
