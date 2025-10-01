Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Bucharest Metropolitan Area में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Bucharest Metropolitan Area L1 के लिए प्रति year RON 93.2K से L4 के लिए प्रति year RON 296K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Bucharest Metropolitan Area पैकेज कुल RON 141K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
