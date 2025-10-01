Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Bucharest Metropolitan Area में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Bucharest Metropolitan Area L1 के लिए प्रति year RON 93.2K से L4 के लिए प्रति year RON 296K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Bucharest Metropolitan Area पैकेज कुल RON 141K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L1 Junior Software Engineer ( प्रवेश स्तर ) RON 93.2K RON 93.2K RON 0 RON 0 L2 Regular Software Engineer RON 132K RON 132K RON 0 RON 0 L3 Senior Software Engineer RON 214K RON 214K RON 0 RON 464.4 L4 Lead Software Engineer RON 296K RON 296K RON 0 RON 0 देखें 3 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

