Luxoft प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन Berlin Metropolitan Region में

Luxoft में प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in Berlin Metropolitan Region L2 के लिए प्रति year €49.9K है। मध्यक yearली मुआवजा in Berlin Metropolitan Region पैकेज कुल €52.4K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
में करियर स्तर क्या हैं Luxoft?

सामान्य प्रश्न

Самый высокий пакет вознаграждения для प्रोडक्ट डिज़ाइनर в Luxoft in Berlin Metropolitan Region составляет €55,732 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Luxoft для позиции प्रोडक्ट डिज़ाइनर in Berlin Metropolitan Region составляет €48,729.

