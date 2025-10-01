कंपनी निर्देशिका
Lutron Electronics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Philadelphia Area में

Lutron Electronics में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Philadelphia Area पैकेज प्रति year कुल $108K है। Lutron Electronics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Lutron Electronics
Software Engineer
Philadelphia, PA
प्रति वर्ष कुल
$108K
स्तर
L2
मूल वेतन
$103K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$5K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Lutron Electronics?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Lutron Electronics in Philadelphia Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $119,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Lutron Electronics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Philadelphia Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $97,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Lutron Electronics के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

