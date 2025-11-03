कंपनी निर्देशिका
Lunar Energy
Lunar Energy हार्डवेयर इंजीनियर वेतन

Lunar Energy में मध्यक हार्डवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $173K है। Lunar Energy के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025

औसत पैकेज
company icon
Lunar Energy
Hardware Engineer
Mountain View, CA
प्रति वर्ष कुल
$173K
स्तर
-
मूल वेतन
$170K
Stock (/yr)
$2.5K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Lunar Energy?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
योगदान दें

सामान्य प्रश्न

Lunar Energy in United States में हार्डवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $204,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Lunar Energy में हार्डवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $172,500 है।

