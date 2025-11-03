Luminar Technologies सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन

Luminar Technologies में औसत सोल्यूशन आर्किटेक्ट कुल मुआवजा in United States प्रति year $151K से $211K तक है। Luminar Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025

औसत कुल मुआवजा $162K - $191K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $151K $162K $191K $211K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Luminar Technologies में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Luminar Technologies ?