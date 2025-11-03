Lumentum प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Lumentum में औसत प्रोडक्ट डिज़ाइनर कुल मुआवजा in United States प्रति year $149K से $208K तक है। Lumentum के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025
औसत कुल मुआवजा
Lumentum में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)