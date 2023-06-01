Luma AI वेतन

कंपनी निर्देशिका
Luma AI का वेतन निम्न स्तर पर डेटा एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $53,560 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $150,750 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Luma AI. अंतिम अपडेट: 11/26/2025

डेटा एनालिस्ट
$53.6K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$151K
सामान्य प्रश्न

Luma AI में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $150,750 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Luma AI में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $102,155 है।

