Lucid प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन Salt Lake City Greater Area में

Lucid में मध्यक प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in Salt Lake City Greater Area पैकेज प्रति year कुल $137K है। Lucid के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
प्रति वर्ष कुल
$137K
स्तर
II
मूल वेतन
$107K
Stock (/yr)
$30K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Lucid?

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Lucid में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a प्रोडक्ट डिज़ाइनर at Lucid in Salt Lake City Greater Area sits at a yearly total compensation of $218,970. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lucid for the प्रोडक्ट डिज़ाइनर role in Salt Lake City Greater Area is $120,500.

