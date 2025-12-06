Lorex सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Lorex में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in India प्रति year ₹477K से ₹664K तक है। Lorex के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत कुल मुआवजा $5.8K - $6.8K India सामान्य रेंज संभावित रेंज $5.4K $5.8K $6.8K $7.6K सामान्य रेंज संभावित रेंज

योगदान दें

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Lorex ?