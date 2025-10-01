Logitech मैकेनिकल इंजीनियर वेतन Greater Taipei Area में

Logitech में मैकेनिकल इंजीनियर मुआवजा in Greater Taipei Area I3 के लिए प्रति year NT$1.74M से I4 के लिए प्रति year NT$2.57M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Taipei Area पैकेज कुल NT$1.81M है। Logitech के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस I1 NT$ -- NT$ -- NT$ -- NT$ -- I2 NT$ -- NT$ -- NT$ -- NT$ -- I3 NT$1.74M NT$1.54M NT$39.8K NT$163K I4 NT$2.57M NT$2.27M NT$102K NT$200K देखें 3 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Logitech में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Logitech ?