Logitech
  • वेतन
  • इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर

  • सभी इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर वेतन

  • San Francisco Bay Area

Logitech इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर वेतन San Francisco Bay Area में

Logitech में मध्यक इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज प्रति year कुल $133K है। Logitech के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
प्रति वर्ष कुल
$133K
स्तर
I3
मूल वेतन
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
9 वर्ष
अनुभव के वर्ष
10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Logitech?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Logitech में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर at Logitech in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $239,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Logitech for the इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर role in San Francisco Bay Area is $133,200.

अन्य संसाधन