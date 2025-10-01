कंपनी निर्देशिका
Logitech
Logitech बिज़नेस एनालिस्ट वेतन Greater Austin Area में

Logitech में बिज़नेस एनालिस्ट मुआवजा in Greater Austin Area I3 के लिए प्रति year $150K है। Logitech के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$150K
$135K
$0
$14.5K
I4
$ --
$ --
$ --
$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Logitech में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Logitech in Greater Austin Area में बिज़नेस एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $155,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Logitech में बिज़नेस एनालिस्ट भूमिका in Greater Austin Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $144,000 है।

