Loggi सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन Greater Sao Paulo में

Loggi में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in Greater Sao Paulo पैकेज प्रति year कुल R$491K है। Loggi के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
प्रति वर्ष कुल
R$491K
स्तर
L5
मूल वेतन
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
बोनस
R$0
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
11+ वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Loggi?

R$880K

सामान्य प्रश्न

Loggi in Greater Sao Paulo में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज R$928,570 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Loggi में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in Greater Sao Paulo के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा R$543,941 है।

