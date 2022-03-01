कंपनी निर्देशिका
Loadsmart वेतन

Loadsmart का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $38,921 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $88,094 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Loadsmart. अंतिम अपडेट: 9/16/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $71.9K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $88.1K
डेटा साइंटिस्ट
$60.3K

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$38.9K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Loadsmart में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Loadsmart में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $88,094 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Loadsmart में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $66,098 है।

