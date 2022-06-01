कंपनी निर्देशिका
Liberty Tax
Liberty Tax वेतन

Liberty Tax का वेतन निम्न स्तर पर अकाउंटेंट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $26,388 से उच्च स्तर पर बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर के लिए $51,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Liberty Tax. अंतिम अपडेट: 9/9/2025

$160K

अकाउंटेंट
$26.4K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$31.4K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$51K

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$36.7K
सामान्य प्रश्न

The highest paying role reported at Liberty Tax is बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $51,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Liberty Tax is $34,024.

