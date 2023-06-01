कंपनी निर्देशिका
Levels Health
Levels Health वेतन

Levels Health का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $27,317 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $211,050 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Levels Health. अंतिम अपडेट: 10/21/2025

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$99.5K
सेल्स
$27.3K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$211K

सामान्य प्रश्न

Levels Health में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $211,050 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Levels Health में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $99,500 है।

