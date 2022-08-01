Lettuce Grow वेतन

कंपनी निर्देशिका
Lettuce Grow का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $109,450 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $125,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Lettuce Grow. अंतिम अपडेट: 11/26/2025

प्रोडक्ट मैनेजर
$109K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $125K
Lettuce Grow में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $125,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Lettuce Grow में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $117,225 है।

