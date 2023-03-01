कंपनी निर्देशिका
Leroy Merlin
Leroy Merlin वेतन

Leroy Merlin का वेतन कम-अंत में में एक बिक्री के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $13,127 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद डिजाइनर के लिए $114,425 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Leroy Merlin. अंतिम अपडेट: 8/13/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $35.1K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

उत्पाद प्रबंधक
Median $77.4K
डेटा विज्ञान प्रबंधक
$27.6K

डेटा वैज्ञानिक
$16.1K
उत्पाद डिजाइनर
$114K
बिक्री
$13.1K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$104K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$53.4K
उद्यम पूंजीपति
$20.8K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

The highest paying role reported at Leroy Merlin is उत्पाद डिजाइनर at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,425. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Leroy Merlin is $35,087.

