Leidos Cloud Security Architect वेतन

Leidos में Cloud Security Architect मुआवजा in United States T1 के लिए प्रति year $74K से T5 के लिए प्रति year $177K तक है। Leidos के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
T1
$74K
$73.3K
$333
$333
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$125K
$125K
$0
$0
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 2 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
में करियर स्तर क्या हैं Leidos?

सामान्य प्रश्न

Leidos in United States में Cloud Security Architect के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $205,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Leidos में Cloud Security Architect भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $118,000 है।

