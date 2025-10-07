Leidos Cloud Security Architect वेतन

Leidos में Cloud Security Architect मुआवजा in United States T1 के लिए प्रति year $74K से T5 के लिए प्रति year $177K तक है। Leidos के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक ( /yr ) बोनस T1 $74K $73.3K $333 $333 T2 $ -- $ -- $ -- $ -- T3 $125K $125K $0 $0 T4 $ -- $ -- $ -- $ -- देखें 2 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( USD ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस कोई वेतन नहीं मिला Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / रिक्रूटिंग? इंटरएक्टिव ऑफर बनाएं

योगदान दें

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Leidos ?