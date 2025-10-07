Leidos नेटवर्किंग इंजीनियर वेतन

Leidos में नेटवर्किंग इंजीनियर मुआवजा in United States T1 के लिए प्रति year $74.6K से T2 के लिए प्रति year $99.1K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $75K है। Leidos के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
