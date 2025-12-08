कंपनी निर्देशिका
Leena AI
Leena AI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Leena AI में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर कुल मुआवजा in India प्रति year ₹6.79M से ₹9.27M तक है। Leena AI के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/8/2025

औसत कुल मुआवजा

$82.7K - $100K
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$77.3K$82.7K$100K$105K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Leena AI?

सामान्य प्रश्न

Leena AI in India में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹9,266,343 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Leena AI में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹6,789,993 है।

अन्य संसाधन

