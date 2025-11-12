कंपनी निर्देशिका
Lead Bank
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • United States

Lead Bank बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

Lead Bank में मध्यक बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $193K है। Lead Bank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें।

औसत पैकेज
company icon
Lead Bank
Software Engineer
Sunnyvale, CA
प्रति वर्ष कुल
$193K
स्तर
L4
मूल वेतन
$185K
Stock (/yr)
$7.8K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Lead Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

Lead Bank in United States में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $268,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Lead Bank में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $172,750 है।

