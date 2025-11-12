कंपनी निर्देशिका
Lead Bank
    Lead Bank
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • San Francisco Bay Area

Lead Bank बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन San Francisco Bay Area में

Lead Bank में मध्यक बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज प्रति year कुल $193K है। Lead Bank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025

औसत पैकेज
company icon
Lead Bank
Software Engineer
Sunnyvale, CA
प्रति वर्ष कुल
$193K
स्तर
L4
मूल वेतन
$185K
Stock (/yr)
$7.8K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Lead Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
योगदान दें

सामान्य प्रश्न

Lead Bank in San Francisco Bay Area में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $217,750 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Lead Bank में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in San Francisco Bay Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $185,000 है।

