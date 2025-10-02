Lam Research टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर वेतन San Francisco Bay Area में

Lam Research में मध्यक टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज प्रति year कुल $209K है। Lam Research के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज Lam Research Technical Program Manager Fremont, CA प्रति वर्ष कुल $209K स्तर L4 मूल वेतन $167K Stock (/yr) $22K बोनस $20K कंपनी में वर्ष 5 वर्ष अनुभव के वर्ष 8 वर्ष

नवीनतम वेतन सबमिशन

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.3 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Lam Research में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Lam Research ?