कंपनी निर्देशिका
Lam Research
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर

  • सभी टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर वेतन

  • San Francisco Bay Area

Lam Research टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर वेतन San Francisco Bay Area में

Lam Research में मध्यक टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज प्रति year कुल $209K है। Lam Research के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Lam Research
Technical Program Manager
Fremont, CA
प्रति वर्ष कुल
$209K
स्तर
L4
मूल वेतन
$167K
Stock (/yr)
$22K
बोनस
$20K
कंपनी में वर्ष
5 वर्ष
अनुभव के वर्ष
8 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Lam Research?

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Lam Research में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

ለटेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर በLam Research in San Francisco Bay Area የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$266,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በLam Research ለटेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर ሚና in San Francisco Bay Area የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $207,000 ነው።

फीचर्ड जॉब्स

    Lam Research के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन