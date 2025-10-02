कंपनी निर्देशिका
Lam Research
Lam Research सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

Lam Research में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज प्रति year कुल ₹2.06M है। Lam Research के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Lam Research
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹2.06M
स्तर
L2
मूल वेतन
₹1.67M
Stock (/yr)
₹393K
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Lam Research?

₹13.94M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Lam Research में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Lam Research in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹5,426,508. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Greater Bengaluru is ₹2,547,353.

