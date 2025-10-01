कंपनी निर्देशिका
Lam Research
Lam Research प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन San Francisco Bay Area में

Lam Research में मध्यक प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज प्रति year कुल $183K है। Lam Research के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Lam Research
Product Designer
Fremont, CA
प्रति वर्ष कुल
$183K
स्तर
3
मूल वेतन
$150K
Stock (/yr)
$13.3K
बोनस
$20K
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Lam Research?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Lam Research में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Lam Research in San Francisco Bay Area में प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $201,583 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Lam Research में प्रोडक्ट डिज़ाइनर भूमिका in San Francisco Bay Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $164,333 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Lam Research के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

