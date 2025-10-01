कंपनी निर्देशिका
Lam Research
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
  • वेतन
  • इलेक्ट्रिकल इंजीनियर

  • सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वेतन

  • San Francisco Bay Area

Lam Research इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वेतन San Francisco Bay Area में

Lam Research के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत कुल मुआवजा

$120K - $140K
United States
$160K

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Lam Research में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Lam Research in San Francisco Bay Area में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $148,941 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Lam Research में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भूमिका in San Francisco Bay Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $104,386 है।

अन्य संसाधन