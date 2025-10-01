Lam Research इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वेतन San Francisco Bay Area में

Lam Research in San Francisco Bay Area में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $148,941 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।