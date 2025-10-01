कंपनी निर्देशिका
Lam Research
Lam Research डेटा साइंटिस्ट वेतन India में

Lam Research के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

₹13.94M

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Lam Research में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a डेटा साइंटिस्ट at Lam Research in India sits at a yearly total compensation of ₹4,743,899. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the डेटा साइंटिस्ट role in India is ₹3,164,270.

