Lam Research केमिकल इंजीनियर वेतन San Francisco Bay Area में

Lam Research में मध्यक केमिकल इंजीनियर मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज प्रति year कुल $186K है। Lam Research के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Lam Research
Process Engineer
Fremont, CA
प्रति वर्ष कुल
$186K
स्तर
L4
मूल वेतन
$162K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$24K
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Lam Research?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Lam Research में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)



शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

Process Engineer

सामान्य प्रश्न

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en केमिकल इंजीनियर på Lam Research in San Francisco Bay Area ligger på en årlig total ersättning på $287,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Lam Research för केमिकल इंजीनियर rollen in San Francisco Bay Area är $188,333.

फीचर्ड जॉब्स

    Lam Research के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

