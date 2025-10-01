कंपनी निर्देशिका
Lam Research
  • वेतन
  • केमिकल इंजीनियर

  • सभी केमिकल इंजीनियर वेतन

  • Greater Taipei Area

Lam Research केमिकल इंजीनियर वेतन Greater Taipei Area में

Lam Research में मध्यक केमिकल इंजीनियर मुआवजा in Greater Taipei Area पैकेज प्रति year कुल NT$2.12M है। Lam Research के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
प्रति वर्ष कुल
NT$2.12M
स्तर
PE3
मूल वेतन
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
बोनस
NT$386K
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Lam Research?

NT$5.09M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Lam Research में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)



शामिल पदनाम

Process Engineer

सामान्य प्रश्न

Самый высокий пакет вознаграждения для केमिकल इंजीनियर в Lam Research in Greater Taipei Area составляет NT$16,925,401 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lam Research для позиции केमिकल इंजीनियर in Greater Taipei Area составляет NT$2,121,661.

