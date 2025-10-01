कंपनी निर्देशिका
Lam Research केमिकल इंजीनियर वेतन Greater Portland Area में

Lam Research में मध्यक केमिकल इंजीनियर मुआवजा in Greater Portland Area पैकेज प्रति year कुल $170K है। Lam Research के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Lam Research
Process Engineer
Tualatin, OR
प्रति वर्ष कुल
$170K
स्तर
L5
मूल वेतन
$170K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Lam Research?

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Lam Research में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)



शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

Process Engineer

सामान्य प्रश्न

El paquete salarial más alto reportado para un केमिकल इंजीनियर en Lam Research in Greater Portland Area tiene una compensación total anual de $212,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Lam Research para el puesto de केमिकल इंजीनियर in Greater Portland Area es $156,500.

