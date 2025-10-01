Lalamove सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Hong Kong Area में

कंपनी निर्देशिका
Lalamove में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Hong Kong Area पैकेज प्रति year कुल HK$334K है। Lalamove के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
प्रति वर्ष कुल
HK$334K
स्तर
L2
मूल वेतन
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
बोनस
HK$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Lalamove?

HK$1.25M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Lalamove in Greater Hong Kong Area sits at a yearly total compensation of HKHK$3,493,986. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lalamove for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Greater Hong Kong Area is HKHK$2,412,249.

