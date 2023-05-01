कंपनी निर्देशिका
Lacuna Technologies
Lacuna Technologies वेतन

Lacuna Technologies का मध्यक वेतन डेटा साइंटिस्ट के लिए $179,100 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Lacuna Technologies. अंतिम अपडेट: 10/19/2025

डेटा साइंटिस्ट
$179K
सामान्य प्रश्न

Lacuna Technologies में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका डेटा साइंटिस्ट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $179,100 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Lacuna Technologies में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $179,100 है।

