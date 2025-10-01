Kyndryl सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

Kyndryl में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Band 6 के लिए प्रति year $128K से Band 9 के लिए प्रति year $193K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $122K है। Kyndryl के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
