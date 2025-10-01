कंपनी निर्देशिका
Kyndryl
Kyndryl सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Madrid Metropolitan Area में

Kyndryl में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Madrid Metropolitan Area पैकेज प्रति year कुल €38.8K है। Kyndryl के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
प्रति वर्ष कुल
€38.8K
स्तर
Senior
मूल वेतन
€38.8K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
12 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Kyndryl?

€142K

सामान्य प्रश्न

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk सॉफ्टवेयर इंजीनियर di Kyndryl in Madrid Metropolitan Area berada pada jumlah pampasan tahunan €57,045. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Kyndryl untuk peranan सॉफ्टवेयर इंजीनियर in Madrid Metropolitan Area ialah €38,794.

