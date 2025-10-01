Kyndryl सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Hyderabad Area में

Kyndryl में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Hyderabad Area Band 9 के लिए प्रति year ₹4.67M है। Kyndryl के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹4.67M
₹4.57M
₹0
₹101K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
