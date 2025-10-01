Kyndryl सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Austin Area में

Kyndryl में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Austin Area Band 6 के लिए प्रति year $106K से Band 8 के लिए प्रति year $121K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Austin Area पैकेज कुल $107K है। Kyndryl के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
