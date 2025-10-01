कंपनी निर्देशिका
Kubrick Group
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Greater London Area

Kubrick Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater London Area में

Kubrick Group में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater London Area पैकेज प्रति year कुल £31.5K है। Kubrick Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Kubrick Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
प्रति वर्ष कुल
£31.5K
स्तर
L3
मूल वेतन
£31.5K
Stock (/yr)
£0
बोनस
£0
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
0-1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Kubrick Group?

£121K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

डेटा इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Kubrick Group in Greater London Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £46,329 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Kubrick Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater London Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £38,286 है।

अन्य संसाधन