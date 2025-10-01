कंपनी निर्देशिका
Konica Minolta सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन New York City Area में

Konica Minolta में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in New York City Area पैकेज प्रति year कुल $77K है। Konica Minolta के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Konica Minolta
Software Engineer
Ramsey, NJ
प्रति वर्ष कुल
$77K
स्तर
Software Engineer I
मूल वेतन
$77K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2-4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Konica Minolta?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Konica Minolta in New York City Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $80,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Konica Minolta में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in New York City Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $77,000 है।

