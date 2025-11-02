कंपनी निर्देशिका
Konami Gaming
Konami Gaming सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Konami Gaming में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $80K है। Konami Gaming के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Konami Gaming
Software Engineer
Las Vegas, NV
प्रति वर्ष कुल
$80K
स्तर
II
मूल वेतन
$80K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
6 वर्ष
अनुभव के वर्ष
8 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Konami Gaming?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Konami Gaming in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $97,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Konami Gaming में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $80,000 है।

