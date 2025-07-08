कंपनी निर्देशिका
Koenig Solutions
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Koenig Solutions वेतन

Koenig Solutions का वेतन निम्न स्तर पर सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $5,823 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए $14,459 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Koenig Solutions. अंतिम अपडेट: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$14.5K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$5.8K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Koenig Solutions में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट डिज़ाइनर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $14,459 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Koenig Solutions में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $10,141 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Koenig Solutions के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Microsoft
  • Roblox
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Intuit
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/koenig-solutions/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.