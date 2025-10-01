कंपनी निर्देशिका
Koddi
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Greater Dallas Area

Koddi सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Dallas Area में

Koddi में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Dallas Area पैकेज प्रति year कुल $78K है। Koddi के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Koddi
Software Engineer
Fort Worth, TX
प्रति वर्ष कुल
$78K
स्तर
L1
मूल वेतन
$75K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$3K
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
0 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Koddi?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Koddi in Greater Dallas Area sits at a yearly total compensation of $106,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Koddi for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Greater Dallas Area is $75,000.

