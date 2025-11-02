कंपनी निर्देशिका
Kobalt Music
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Kobalt Music सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Kobalt Music में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United Kingdom पैकेज प्रति year कुल £61K है। Kobalt Music के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Kobalt Music
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
प्रति वर्ष कुल
£61K
स्तर
-
मूल वेतन
£61K
Stock (/yr)
£0
बोनस
£0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Kobalt Music?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Kobalt Music in United Kingdom में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £68,791 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Kobalt Music में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United Kingdom के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £60,956 है।

