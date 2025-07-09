कंपनी निर्देशिका
Knight Frank
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Knight Frank वेतन

Knight Frank का वेतन निम्न स्तर पर डेटा एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $33,322 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $125,648 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Knight Frank. अंतिम अपडेट: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
डेटा एनालिस्ट
$33.3K
डेटा साइंटिस्ट
$53.2K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$111K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Knight Frank में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $125,648 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Knight Frank में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $81,879 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Knight Frank के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Dropbox
  • Apple
  • Flipkart
  • PayPal
  • Amazon
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन