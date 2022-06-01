कंपनी निर्देशिका
KMS Technology
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

KMS Technology वेतन

KMS Technology का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $12,000 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $48,040 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है KMS Technology. अंतिम अपडेट: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $12K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बिज़नेस एनालिस्ट
$19.3K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$13.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$13.5K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$48K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

KMS Technology में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $48,040 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
KMS Technology में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $13,507 है।

फीचर्ड जॉब्स

    KMS Technology के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Roblox
  • Netflix
  • Microsoft
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन