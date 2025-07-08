कंपनी निर्देशिका
Kioxia Corporation
Kioxia Corporation वेतन

Kioxia Corporation का मध्यक वेतन प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $245,765 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Kioxia Corporation. अंतिम अपडेट: 10/20/2025

प्रोडक्ट मैनेजर
$246K
सामान्य प्रश्न

Kioxia Corporation में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $245,765 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Kioxia Corporation में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $245,765 है।

